Не все в Европе готовы поддерживать Украину

Ни у кого нет сомнений, что события на Украине провели глубокий водораздел в мире и Европе. Однако, жёлто-синяя палитра проукраинских симпатий отнюдь не так однотонна. Даже среди самых ярых "защитников" Незалежной.

Балканы, очевидно, добавили свои оттенки и узоры на традиционную украинскую вышиванку, что стало для Киева и сюрпризом, и, отчасти, подвохом.

Внешне Европа готова стоять "горой" за Украину в её противостоянии с Россией, но это только внешне. И если в начале СВО на Россию ополчились почти все, то теперь этот "второй фронт" не выглядит таким сплочённым.

В "холодном" Берлине, либеральном Лондоне, в пахнущем круассанами Париже, и в вечной пиццерии — Риме — многие политики предлагают ещё раз переосмыслить нынешнюю ситуацию в отношении Украины и пересмотреть санкции против России. Да, оружие идёт непрерывным потоком в Украину. Но есть ли в том прок? Многие политики Европы уже не верят в этот посыл.

Балканы — яркий пример особого мнения Европы на украинский кризис. В первых рядах — острый на язык бунтарь, премьер Венгрии Виктор Орбан. Он уже давно эпатирует ЕС своим жёстким и лукавым характером. Украина лишь добавила перца в отношения Будапешта и Брюсселя. Орбан всерьёз озабочен перспективой вовлечения НАТО в конфликт на Украине. Понятно, что это равнозначно началу 3-й Мировой войны. Но это никому не надо, включая Америку.

Премьер Венгрии недавно заявил, что можно с уверенностью сказать: "в экономическом смысле больше всего в этой ситуации проиграла Европа". Будапешт реально озабочен вероятностью вовлечения НАТО в события на Украине.

Хотя Венгрия официально присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, особого энтузиазма в этом деле от венгров не наблюдается. Будапешт активно продолжает политические контакты с Москвой. Нефть и газ — лишь повод для диалога. Любому эксперту понятно, что общение Москвы и Будапешта выходит за рамки поставок энергоносителей. Политический диалог продолжается, в том числе, на самом высоком уровне.

Венгрия уже давно озабочена положением своих соотечественников в Закарпатье. Их там порядка 150 тысяч, и живут они на этой территории уже более тысячи лет. Менялись империи, границы, страны, но венгры живут в Украине прочно.

Ещё один балканский игрок — член ЕС и НАТО — Хорватия. Весьма экстравагантный президент Зоран Миланович уже неоднократно заявлял о нежелании его государства каким-либо образом помогать Украине. Скандальные по меркам ЕС и НАТО заявления Милановича уже долгое время шокируют Запад.

"Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю заявления, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую."

Президент Хорватии добился, чтобы парламент страны официально запретил подготовку украинских солдат на хорватской территории по натовским стандартам. Более того, он постоянно троллит в СМИ прозападного премьера Андрея Пленковича за его стремление помочь Украине. Такой вот, хорватский цугцванг!

И, конечно, Сербия. Наверное, последний союзник России на Балканах. Белград, хотя и формально присоединился к заявлениям об осуждении российских действий против Украины, в том числе и в формате ООН, остаётся партнёром Москвы.

Сербия твёрдо отвергает санкции против России. Более того, Белград охотно сотрудничает с Россией:

энергетика,

оборона,

инвестиции в инфраструктуру.

И самое главное, руководство страны нацелено на продолжение такого взаимодействия. Россия остаётся гарантом территориальной целостности страны в плане Косово, а этот фактор для Белграда основной.

Примечательно, что Сербия остаётся и поныне абсолютно нейтральной страной по отношению к ситуации на Украине. Конечно, в ООН Белград демонстрирует солидарность с Западом, но, как представляется, это лишь чисто дипломатический ход. Президент Сербии убеждён, что, если Украина не согласится на переговоры с Россией, то "мир будет в аду".

Америка и ЕС активно обрабатывают своих "подчинённых" в регионе. Мол, помогайте несчастной Украине, не дружите с Москвой, покупайте втридорога американский сжиженный газ и будете счастливы. Но не все игроки в регионе согласны на такой "покер".

Хочется верить, что сияние звёздно-полосатого флага не сможет затмить небо Балкан, где живут люди со своим пониманием мировых событий и с уважением к своим национальным ценностям.