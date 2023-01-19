Focus.de: США наживаются на украинском конфликте

США вовсе не бескорыстно поставляют Украине своё вооружение, заявил автор немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт.

По его словам, США используют Украину для собственного обогащения. Система "ленд-лиза", созданная ещё во времена Второй мировой войны, предполагает возврат денег за военную поддержку. Вашингтону выгодно поддерживать Киев, поскольку он ещё долгие годы будет платить Штатам за поставки американского оружия.

"Приблизительно 23 миллиарда долларов США на военную поддержку не потрачены впустую. В законе говорится, что "любой оборонный заем или аренда правительству Украины подлежит возврату, возмещению и погашению", — отметил Штайнгарт.

Такие гиганты оборонной отрасли США, как Lockheed Martin и Northrop Grumman, получают огромную прибыль от конфликта на Украине, пояснил автор статьи.

Также украинский кризис выгоден американским энергетическим компаниям, в частности, тем, которые производят и поставляют в Европу сжиженный природный газ взамен российскому топливу, сообщается в материале.

Третья причина, по которой США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, заключается в том, что всё происходящее отвечает целям Вашингтона по ослаблению России, подчеркнул Штайнгарт.