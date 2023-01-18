Баширов о падении вертолёта в Броварах: на Украине запущен политический сценарий с кровавыми жертвами

На Украине явно запущен какой-то политический сценарий и, как там водится, — с кровавыми жертвами. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов после падения вертолёта в Броварах под Киевом.

"Вчера Арестович уволился от Зеленского. Сегодня разбился глава МВД Украины Монастырский. А он был из команды Зеленского (политическое назначение)", — отметил эксперт в своём Telegram-канале.

Если вертолёт был сбит, то президент Владимир Зеленский окажется перед серьёзным выбором: признать, что есть раскол в руководстве страны или приписать это российским диверсантам, считает аналитик.

Но и то и другое для него плохо. Поэтому, вероятнее всего, спишут на неисправность машины. Хотя экспертизы от силовиков не утаишь и слухи поползут, заключил политолог.