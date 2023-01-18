Читатели болгарского издания "Факти" приняли участие в опросе, целью которого было выяснить их отношение к поставкам западных танков на Украину. 36 процентов опрошенных убеждены, что Киев нуждается в помощи, но 61 процент выступили против военной поддержки.
"Конечно, огонь легче всего потушить бензином. Давай, заливай, пусть горит", — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь Сети подчеркнул, что Украина не способна одержать победу даже с западными танками.
Болгары считают, что Европа освобождает свои оружейные склады, обрекая жителей Незалежной на гибель.
"Запад уже год открыто воюет на стороне фашистской Украины", — сделали вывод читатели.
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