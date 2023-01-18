Newsweek: Фишер предложил Украине взять истребители США в аренду

Киев может получить от Вашингтона военные самолёты, чтобы занять господствующее положение в воздушном пространстве в ходе боевых действий. По мнению бывшего военного чиновника США Джеффри Фишера, Украине следует взять американские истребители в аренду.

Он предложил Минобороны Незалежной воспользоваться недавними инициативами Пентагона, в рамках которых учебные авиационные эскадрильи можно передать "на аутсорс" нескольким частным компаниям. Инструкторы будут не только обучать лётчиков, но и предоставлять боевые самолёты.

"Концепция предусматривает быстрые, хорошо обученные и экономически эффективные Военно-воздушные силы для противостояния России в небе над Украиной. Это обеспечивает "степень отделения" от прямого военного участия США", — цитирует слова Фишера Newsweek.

Он считает, что предложение об аренде самолётов "будет привлекательным вариантом для многих в Вашингтоне".