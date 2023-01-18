В офисе Зеленского назвали цель, с которой летел упавший сегодня утром на детский сад в Броварах вертолёт.
На Банковой, комментируя катастрофу, заявили, что погибший министр внутренних дел Денис Монастырский летел в одну из "горячих точек".
"Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", — заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Замначальника полиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что вертолёт долгое время летел на низкой высоте.
Следователи сейчас рассматривают различные версии происшествия, в числе которых диверсия, заявил советник погибшего министра Антон Геращенко.
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