Офис Зеленского: упавший в Броварах вертолёт летел в зону боевых действий

В офисе Зеленского назвали цель, с которой летел упавший сегодня утром на детский сад в Броварах вертолёт.

На Банковой, комментируя катастрофу, заявили, что погибший министр внутренних дел Денис Монастырский летел в одну из "горячих точек".

"Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", — заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Замначальника полиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что вертолёт долгое время летел на низкой высоте.

Следователи сейчас рассматривают различные версии происшествия, в числе которых диверсия, заявил советник погибшего министра Антон Геращенко.