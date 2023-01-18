МВД Украины: вертолёт в Броварах могла случайно сбить украинская ПВО

Украинские СМИ назвали марку вертолёта, упавшего в Броварах Киевской области рядом с детским садом. Это Eurocopter EC225 Super Puma производства французской Airbus.

Они сообщают со ссылкой на МВД страны, что его могла случайно сбить украинская система ПВО.

Также местные СМИ выдвигают ещё одну версию крушения — ошибка пилота, который не справился с управлением.

Пишут, что это был вертолёт МЧС, который выполнял полёт на низкой высоте.

Сегодня утром в Броварах под Киевом на детский сад рухнул вертолёт, на месте падения вспыхнул пожар, есть жертвы.