Суслов: Британия и Польша заинтересованы в ослаблении ЕС

Заместитель руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов убеждён, что Великобритания и Польша заинтересованы в ослаблении влияния Европейского союза. Лондон бы больше устроило сближение Евросоюза и Североатлантического альянса.

"Превращение ЕС в подчиненную НАТО структуру в области безопасности усиливает позиции Великобритании", — приводит его слова "Лента.ру".

По словам политолога, Варшаве также выгодно ослабление Евросоюза. Свидетельством тому является наращивание американского военного контингента на материке.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании Варшавой самой сильной армии в мире.