Заместитель руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов убеждён, что Великобритания и Польша заинтересованы в ослаблении влияния Европейского союза. Лондон бы больше устроило сближение Евросоюза и Североатлантического альянса.
"Превращение ЕС в подчиненную НАТО структуру в области безопасности усиливает позиции Великобритании", — приводит его слова "Лента.ру".
По словам политолога, Варшаве также выгодно ослабление Евросоюза. Свидетельством тому является наращивание американского военного контингента на материке.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании Варшавой самой сильной армии в мире.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".