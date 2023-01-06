Министр обороны Польши Блащак заявил о создании Варшавой самой сильной армии в мире

Польша создаёт самую сильную армию в мире. Такое заявление сделал министр обороны страны Мариуш Блащак. Он отметил, что ведомство планирует довести численность войск до 300 тысяч человек.

Оппозиция считает траты на армию чрезмерными, однако это не останавливает Варшаву. В прошлом году были потрачены крупные суммы на армию.

"Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году", — цитирует слова польского министра обороны "Военное обозрение".

Напоминаем, ранее Варшава заключила контракты на поставки зарубежного оружия, в частности танков Abrams США, южнокорейских K2 Black Panther, РСЗО HIMARS, систем Chunmoo, самолётов FA-50, САУ K9 Thunder, вертолётов AW101.