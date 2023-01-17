Варшава передала Киеву почти все переносные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Piorun, которые были на вооружении польской армии. Об этом заявил президент Анджей Дуда во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun — для борьбы с воздушными судами", — сказал Дуда.
Он надеется, что другие союзники Украины последуют примеру Варшавы и направят в Киев тяжёлое вооружение. Дуда подчеркнул, что Польша будет продолжать делать всё, чтобы увеличить военную помощь Незалежной.
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