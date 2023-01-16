Премьер Польши Моравецкий призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Германию предоставить Украине все виды вооружений. Сообщение распространила его канцелярия.

По мнению политика, проигрыш Украины будет предзнаменованием Третьей мировой войны:

"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева", — заявил он.

Моравецкий призвал правительство Германии "действовать решительно", поставляя Украине все виды оружия".

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вторжение ВСУ на территорию России в планы Зеленского не входит.