Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Германию предоставить Украине все виды вооружений. Сообщение распространила его канцелярия.
По мнению политика, проигрыш Украины будет предзнаменованием Третьей мировой войны:
"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева", — заявил он.
Моравецкий призвал правительство Германии "действовать решительно", поставляя Украине все виды оружия".
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вторжение ВСУ на территорию России в планы Зеленского не входит.
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