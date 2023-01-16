Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепре (Днепропетровске).
Представитель Кремля напомнил, что сами киевские власти говорят о том, что к трагедии привела украинская ракета ПВО.
"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков журналистам.
Как заявил ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович,14 января подъезд жилого дома в Днепре был разрушен вследствие взрыва ракеты, которая была сбита украинскими ПВО.
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Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.