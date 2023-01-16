Песков обратил внимание, что Киев сам признал себя виновным в трагедии в Днепре

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепре (Днепропетровске).

Представитель Кремля напомнил, что сами киевские власти говорят о том, что к трагедии привела украинская ракета ПВО.

"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков журналистам.

Как заявил ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович,14 января подъезд жилого дома в Днепре был разрушен вследствие взрыва ракеты, которая была сбита украинскими ПВО.