Лживые власти: украинцы прозреют после обрушения дома в Днепропетровске

Все официальные лица киевского режима лгут в зависимости от ситуативной цели. Это ярко показало разрушение дома в Днепропетровске (Днепре). Итог этого вранья будет печальным для режима.

Арестович опроверг версию командования ВВС Украины

В субботу от взрыва во время проведения массированной атаки ВКС РФ был разрушен подъезд многоквартирного дома в Днепропетровске, что привело к многочисленным жертвам.

Версию командования ВВС Украины о том, что удар был нанесен пущенной с самолёта из Курской области российской ракетой Х-22, опроверг советник офиса президента (ОП) Алексей Арестович. Он утверждал, что российская ракета упала на многоэтажку после того, как была поражена силами ПВО ВСУ.

Арестович отметил, что в сети есть видео, где перед взрывом видна вспышка в небе, что подтверждает его версию. Он три раза за сутки менял показания относительно этого взрыва, однако, видимо не посмотрел, что ещё заявили военные. А они подчеркнули, что "в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет".

Над территорией Украины было выпущено более 210 ракет Х-22.

"Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны", — сказал командующий ВВС ВСУ Николай Олещук.

Отсюда вывод — либо врёт Арестович, либо командование ВВС.

Так кто же лжёт? Все, в зависимости от вводных

Весь день на Украине была пикировка по данной теме. Блогеры раскопали отчёты, в которых командование ВВС Украины заявляло, что ПВО сбивала ракеты Х-22.

Ложь помноженная на ложь вызвала недоумение в украинских соцсетях, где ранее господствовала уверенность, что украинцев убивают российские противоракеты С-300, используемые как наступательное оружие. Кстати, не раз было доказано, что это украинские противоракеты. Теперь украинцы задумаются не только о том, кто же врёт, но и почему ПВО ВСУ работает над их головами.

После вчерашнего инцидента, также рассыпалась версия о том, что украинское ПВО лучшее в мире, так как якобы сбивает почти 90% ракет. В этот раз в пабликах официоза таких утверждений не было, потому что поменялись вводные.

Перемога о лучшей ПВО отошла на второй план, надо было внушить Западу, что нужно новое оружие, и заглушить информационный фон от поражений на донбасском фронте — в Соледаре и Бахмуте.

Ложь Киева — его обычное состояние

Ложь киевского режима неоднократно доказывалась и не только путём расследований российской стороной и международными организациями, но и самими украинскими властями.

Например, вброс о массовых изнасилованиях якобы российскими военнослужащими, который продвигала экс-омбудсмен Людмила Денисова. Оказалось, что фактов — ноль, а она сама призналась, что "рассказывала о страшных вещах, чтобы их (на Западе) как-то подтолкнуть, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу".

Также украинские власти часто утверждали, что Россия бомбит гражданские объекты, особенно памятна история с киевским ТРЦ Retroville, краматорской школой или драмтеатром в Мариуполе.

Массированные потоки лжи на эту тему несколько уменьшились после того, как Amnesty International опубликовала доклад с доказательствами атак ВСУ из жилых построек в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. Именно после этого Киев запретил публиковать отчёты о прилётах в блогах и СМИ, что открыло для режима возможность придумывать результат, создавая нужную иллюзию и внушая нужные нарративы массам, делая из них "послушных зомби системы".

Также перечислим такие фейки, как сожжение якобы ВС РФ самолета "Мрия". На самом деле, он был сожжен ВСУ, о чем случайно проговорилась депутат партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. А СИЗО в Еленовке, где содержали пленных "азовцев" расстреляли из американской РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют многочисленные осколки. О лжи по Буче не говорил уже только ленивый.

Для чего был нужен фейк об ударе ВС РФ по жилому дому

Под шумок трагедии в Днепре, в Киеве признали очевидное — потерю Соледара, ложь о его удержании теперь не будет волновать украинское общество под напором другой темы.

Чем эта тотальное враньё может закончиться? Как говорится, сила — в правде, отсюда виден печальный исход для киевских лгунов — они будут арестованы ( если не сбегут), осуждены и наказаны.

Украинский народ им не простит своего уничтожения, люди просыпаются только через боль, пелена неизбежно будет спадать с глаз. Народ также поймет, что стал заложником желания Запада раздавить Россию. США не нужна Украина, они массово уничтожают её генофонд и имущество, создавая образ внешнего врага в лице РФ. Украинцы будут массово переходить на сторону РФ и воевать в рядах её армии.

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