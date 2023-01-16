Россия и Белоруссия начали лётно-тактические учения с десантами и боевой стрельбой

Россия и Белоруссия начали двухнедельные лётно-тактические учения с десантами и боевой стрельбой. У Украины появился еще один повод переживать и публично заявлять о возможности "удара с севера", пишет "НГ".

Особенно остро Киев воспринимает происходящее на фоне военных успехов РФ в Донбассе.

Первые в этом году учения будут включать в себя отработку боевых задач на всех имеющихся в Белоруссии аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО, после чего ударная тактическая авиация Воздушно-космических сил РФ останется в стране в составе региональной группировки войск.

Западные эксперты отметили, что часть прибывших бортов ВКС РФ была помечена маркировкой "Z". Это может свидетельствовать об участии вертолетов из Западного военного округа в боевых действиях в зоне СВО, в том числе в десантной операции в Гостомеле.

Несмотря на претензии Киева, Минск ранее уже не раз заявлял о наращивании сил Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства. 12 декабря в республику прибыл эшелон с личным составом и бронетехникой РФ, а 13 декабря стартовала внезапная проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил.

Многие западные эксперты ранее неоднократно говорили о возможности наступления РФ из Белоруссии, поэтому ВСУ приходится перебрасывать войска к границе и держать их там. ВСУ постоянно усиливают минно-взрывные заграждения и накапливают на границе резервистов и представителей территориальной обороны.

О возможности наступления России говорят практически все украинские генералы, но подобные высказывания пока выглядят как попытки преувеличить исходящую от Белоруссии военную угрозу, считают авторы.

СМИ и украинские паблики все время муссируют изображения якобы российской техники, идущей в РБ. Не отстает от них и белорусская оппозиция, сидящая в соседней Польше.

Реальная угроза удара со стороны Белоруссии отсутствует, уверены аналитики ISW

Все это носило столь массированный характер, что украинская сторона сама, похоже, уверовала в опасность, что не мешает ей устраивать на границе с РФ регулярные провокации.

Как минимум один раз солдаты ВСУ пытались расстрелять белорусских пограничников на КПП "Добрянка" между Черниговской и Гомельской областями. Про запуск на белорусскую территорию дронов, выстрелы, крики и неприличные жесты — даже не стоит вспоминать, это происходило не раз.

Тем не менее аналитики американского Института изучения войны (ISW) и польского Центра восточноевропейских исследований (OSW) считают, что на сегодняшний день реальная угроза удара со стороны Белоруссии отсутствует, если, конечно, ВСУ не спровоцируют Минск и Москву очередным ЧП на границе.