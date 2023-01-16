Соцопрос: украинцы верят в скорую победу над Россией

Подавляющее большинство украинцев уверено в военной победе над РФ, причем в самое ближайшее время.

Об этом сообщает "ПолитНавигатор", со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

По данным опроса, более 95 процентов опрошенных уверены в победе киевского режима. Причем полностью уверены — более 75 процентов.

При этом свыше 63 процентов респондентов ожидает победу уже в этом году. 26 процентов ответили, что СВО продлится более года.

Опрос проводили в конце декабря 2022 года методом телефонных интервью исключительно по мобильным телефонным номерам. Утверждается, что статистическая погрешность выборки респондентов при доверительной вероятности 95 процентов якобы составляет лишь 2 процента.