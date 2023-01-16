CNN: Украину превратили в "лабораторию" для испытаний американского оружия

Американские власти поставляют киевскому режиму оружие на "проверку" чтобы отследить эффективность при интенсивном использовании, заявили аналитики. По их мнению, Незалежную превратили в "лабораторию" для испытаний.

Как подчеркнули аналитики, большая часть оружия США не была задействована ни в одном конфликте до начала спецоперации на Украине.

"Украина — это оружейная лаборатория во всех смыслах, поскольку ни одно из задействованных вооружений никогда не применялось в ходе конфликта между двумя промышленно развитыми странами", — передаёт CNN со ссылкой на источник в западной разведке.

Кроме прочего, Вашингтон отслеживает эффективность российского оружия, в том числе и "дешёвых" БПЛА. Конфликт на Украине стал для Минобороны США "невероятным источником данных" о собственных системах вооружения, резюмировал собеседник СМИ.