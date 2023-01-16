Депутат ЕП: НАТО создали для расширения "империализма" Вашингтона

Североатлантический альянс был создан для поддержки и распространения "империализма" США в страны Европы, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Уоллес подчеркнул, что альянс помогает Вашингтону держать Европу под контролем.

"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — заявил европарламентарий на своих страницах в Сети.

Кроме того, по словам политика, Штаты и НАТО должны закончить прокси-войны против "неугодных" стран, в том числе и России.