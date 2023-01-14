Василеску: манёвр трёх самолётов НАТО указал на провал ПВО ВС Украины

Армия России нанесла удары по объектам в Киевской и Николаевской областях, но воздушная тревога Украины не сработала. Ракетная атака ВС РФ привела Киев в замешательство. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк проинформировал, что речь идёт не о работе систем ПВО.

"Это говорит о большой растерянности: украинцы не знают, что их поразило", — отметил румынский эксперт.

Василеску подчеркнул необычную активность Черноморского флота, а также сообщения о мощной работе средств радиоэлектронного подавления. Данные события и манёвр НАТО с разведывательными самолётами (ДРЛО, система дальнего радиолокационного обнаружения) указывают на провал ПВО Украины.

"НАТО приняло решение перебросить три самолёта ДРЛО Boeing E-3 Sentry на авиабазу в Отопени. Они приземлятся в Румынии 17 января. С учётом информации, предоставленной НАТО, такое решение говорит о том, что что-то пошло не так в системе раннего предупреждения украинской ПВО", — сказал Василеску в интервью изданию "ПолитРоссия".