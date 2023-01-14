Армия России нанесла удары по объектам в Киевской и Николаевской областях, но воздушная тревога Украины не сработала. Ракетная атака ВС РФ привела Киев в замешательство. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
Заместитель командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк проинформировал, что речь идёт не о работе систем ПВО.
"Это говорит о большой растерянности: украинцы не знают, что их поразило", — отметил румынский эксперт.
Василеску подчеркнул необычную активность Черноморского флота, а также сообщения о мощной работе средств радиоэлектронного подавления. Данные события и манёвр НАТО с разведывательными самолётами (ДРЛО, система дальнего радиолокационного обнаружения) указывают на провал ПВО Украины.
"НАТО приняло решение перебросить три самолёта ДРЛО Boeing E-3 Sentry на авиабазу в Отопени. Они приземлятся в Румынии 17 января. С учётом информации, предоставленной НАТО, такое решение говорит о том, что что-то пошло не так в системе раннего предупреждения украинской ПВО", — сказал Василеску в интервью изданию "ПолитРоссия".
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