The American Conservative: Зеленский обманывал всех — Россию, США и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский врал не только России, но и своим союзникам по Североатлантическому альянсу, сообщает аналитик издания The American Conservative.

Автор отметил, что власти США должны держаться подальше от киевского режима, поскольку он не является настоящим другом Вашингтона. Если американский лидер Джо Байден будет верить Зеленскому, то может втянуть Соединённые Штаты в открытое военное противостояние с Россией.

"Пожалуй, США пора создать свой собственный Центр противодействия дезинформации, который сфокусирует внимание на Украине", — подчеркнул обозреватель.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что умалчивание Зеленского о принадлежности ракет, упавших в приграничном районе Польши, свидетельствует о желании украинского лидера втянуть США в войну с Россией.