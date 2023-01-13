Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-диетолог: ожирение может стать причиной опасных болезней
Зеленский: Украина и Польша действуют сообща как "суверенные государства"
Бар в Новосибирске оштрафовали на 100 тыс. рублей за иностранные песни
Политолог Дзермант усомнился в готовности Белоруссии вступать в СВО
Генерал Ивашов: Япония может захватить Курилы военным путём с разрешения США
Сальдо: над подконтрольным Киеву Херсоном висит угроза гуманитарной катастрофы
BBC: Министр обороны Украины Резников заявил о новом наступлении ВС РФ весной 2023 года
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Кашеварова об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов: забирали даже отцов четырёх детей

The American Conservative: Зеленский обманывал всех — Россию, США и НАТО

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский врал не только России, но и своим союзникам по Североатлантическому альянсу, сообщает аналитик издания The American Conservative.

The American Conservative: Зеленский обманывал всех — Россию, США и НАТО

Автор отметил, что власти США должны держаться подальше от киевского режима, поскольку он не является настоящим другом Вашингтона. Если американский лидер Джо Байден будет верить Зеленскому, то может втянуть Соединённые Штаты в открытое военное противостояние с Россией.

"Пожалуй, США пора создать свой собственный Центр противодействия дезинформации, который сфокусирует внимание на Украине", — подчеркнул обозреватель.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что умалчивание Зеленского о принадлежности ракет, упавших в приграничном районе Польши, свидетельствует о желании украинского лидера втянуть США в войну с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.

Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев Деньги "отмывают" не только в кухонной раковине Сергей Лебедев Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
РИА Новости: сержант-медик ВС РФ Пшеничный констатировал факты об издевательствах и побоях в плену ВСУ
Немецкий генерал Эрих Вад заявил, что ВС РФ полностью вернут контроль над Донбассом
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Последние материалы
Универсальные вещи могут сделать образ полной женщины стильным
Кашеварова об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов: забирали даже отцов четырёх детей
Евгений Пригожин заявил о попытках запретить упоминание ЧВК "Вагнер" в СМИ
"Ах, мама-маменька!.." История уральского "ангела"
Баранец: назначение Герасимова говорит о том, что Генштаб ВС "перебирается в окопы"
Согласьем в НАТО и не пахнет: почти поссорились из-за военных расходов
Экс-замминистра обороны США Уэст описал два сценария развития конфликта на Украине
RT: жительница Артёмовска рассказала, как невменяемый военный ВСУ прострелил её мужу колено
Нерукотворная икона и путь в землю обетованную
Депутат ГД Соболев: перед повышением возраста призыва необходимо составить план реформы ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников