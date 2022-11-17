Ведущий телеканала Fox News о Зеленском: "Врёт, чтобы втянуть нас в войну"

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что умалчивание Зеленского о принадлежности ракет, упавших в приграничном районе Польши, может привести к катастрофе.

"Он врёт, чтобы втянуть нас в войну. Может, он просто очередной коррумпированный восточно-европейский парень в спортивном костюме, богатеющий от подачек США?" — задал риторический вопрос Карлсон.

Даже после того, как эксперты признали, что на территорию Польши упала украинская ракета из системы С-300, Украина продолжает отрицать свою причастность к инциденту.

"Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении", — отметил ведущий.

Он возмутился тем, что США намерены продолжать спонсировать Украину, несмотря на убийство поляков.