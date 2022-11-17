Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что умалчивание Зеленского о принадлежности ракет, упавших в приграничном районе Польши, может привести к катастрофе.
"Он врёт, чтобы втянуть нас в войну. Может, он просто очередной коррумпированный восточно-европейский парень в спортивном костюме, богатеющий от подачек США?" — задал риторический вопрос Карлсон.
Даже после того, как эксперты признали, что на территорию Польши упала украинская ракета из системы С-300, Украина продолжает отрицать свою причастность к инциденту.
"Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении", — отметил ведущий.
Он возмутился тем, что США намерены продолжать спонсировать Украину, несмотря на убийство поляков.
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