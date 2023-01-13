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Myśl Polska: прославление Бандеры* Киевом не имеет ничего общего со "свободным" миром ЕС

Мир

Коллективный Запад и Евросоюз пытается внушить гражданам, что киевский режим сражается "за свободный мир", однако за всеми идеями украинского правительства чётко прослеживается нить национализма, что не имеет ничего общего с политикой стран, заявили польские аналитики.

Myśl Polska: прославление Бандеры* Киевом не имеет ничего общего со "свободным" миром ЕС

По их мнению, Украина усиленно муссирует тему "национализации" и под её личиной сносит советские памятники, ущемляет права русскоязычных, тогда как "свободные" европейцы закрывают на это глаза.

"За всеми этими явлениями отчетливо просматривается лик Степана Бандеры* и его организации ОУН*. И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", — заявил польский аналитик Ян Энгельгард в статье для издания Myśl Polska.

Как подчеркнул аналитик, ни Запад, ни Евросоюз не отреагировали даже на гонения церкви, когда киевский режим начал облавы на храмы, что недопустимо в "свободном" мире, о котором говорит официальный Киев.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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