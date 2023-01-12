Польские разведслужбы из-за кадрового кризиса ищут новых сотрудников везде, даже на автобусных остановках, заявили местные СМИ. Эксперт в области разведок и шпионажа Никита Мендкович прокомментировал намерения Варшавы расширить штат действующих сотрудников спецслужбы и сообщил, что Польша пытается привлечь носителей украинского языка с целью дальнейшего захвата Западной Украины.
"Желание нарастить численность сотрудников разведывательных и контрразведывательных органов может быть связано с планами Варшавы оккупировать Западную Украину после падения Киева", — указал он в беседе с "ПолитРоссией".
Мендкович отметил, что в случае присоединения новых регионов к Польше Варшава будет вынуждена провести жёсткую репрессивную политику. Западные украинцы негативно относятся к полякам ещё со времён Степана Бандеры*, напомнил он.
"Поэтому спецслужбам Польши потребуется много украиноговорящих кадров", — объяснил Мендкович.
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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