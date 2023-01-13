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Киев готовит резолюцию для ООН по спецтрибуналу против России

Мир

Украина готовит проект резолюции для рассмотрения в Генассамблее ООН о специальном трибунале против России, сообщили в МИД Незалежной.

В поддержку "мирного плана" президента страны Владимира Зеленского документ вынесут на рассмотрение уже в феврале.

"Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", — сообщили в МИД Украины.

Как уточнили украинские власти, рассмотреть резолюцию "партнёры" в ООН смогут в течение этого года. Какие конкретно механизмы по "спецтрибуналы" намерен описать киевский режим, в ведомстве не уточнили.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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