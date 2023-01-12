Бывший посол США в РФ Джон Салливан в интервью The Foreign Policy (FP) призвал не верить слухам о плохом здоровье президента России Владимира Путина.
Салливан заявил, что разведка США часто допускает ошибки, когда оценивает здоровье глав государств. Экс-посол отметил, что когда он лично встречался с президентом РФ в 2021 году, Путин выглядел как абсолютно здоровый человек. Салливан подчеркнул, что Владимир Путин на той встрече выглядел лучше, чем люди, которые в тот момент находились рядом с ним.
"Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно", — рассказал Салливан.
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