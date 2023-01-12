Запад демонстрирует в борьбе с Россией один и тот же подход — как будто у него имеется доступ к неисчерпаемому источнику любых ресурсов, в том числе людских. Однако прошлый год доказал, что это не более чем заблуждение. Такое мнение высказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.
Российские военные эксперты считают, что с учётом многолетних неблагоприятных демографических процессов на Украине мобилизационный потенциал страны вряд ли превышает два миллиона человек. И он уже близок к исчерпанию, пишет журналист.
Косвенным подтверждением того, что киевскому режиму начинает не хватать собственного человеческого ресурса, является и неуклонный рост количества иностранных наёмников, воюющих на Украине, отметила публицист.
"В такой ситуации безнадежная оборона Соледара ценой огромных потерь ВСУ является не только циничным отправлением людей на верную смерть, но и просто неумным расточительством ценного и уже в скором времени дефицитного человеческого ресурса", - заключает автор публикации.
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