РИА Новости: Западу осталось недолго до "последнего украинца"

Запад демонстрирует в борьбе с Россией один и тот же подход — как будто у него имеется доступ к неисчерпаемому источнику любых ресурсов, в том числе людских. Однако прошлый год доказал, что это не более чем заблуждение. Такое мнение высказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Российские военные эксперты считают, что с учётом многолетних неблагоприятных демографических процессов на Украине мобилизационный потенциал страны вряд ли превышает два миллиона человек. И он уже близок к исчерпанию, пишет журналист.

Косвенным подтверждением того, что киевскому режиму начинает не хватать собственного человеческого ресурса, является и неуклонный рост количества иностранных наёмников, воюющих на Украине, отметила публицист.

"В такой ситуации безнадежная оборона Соледара ценой огромных потерь ВСУ является не только циничным отправлением людей на верную смерть, но и просто неумным расточительством ценного и уже в скором времени дефицитного человеческого ресурса", - заключает автор публикации.