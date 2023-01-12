Politico: позиция Шольца в вопросе передачи танков Leopard Украине зависит от Байдена

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поводу предоставления немецких танков Leopard Киеву зависит от американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

Два государственных деятеля ФРГ, пожелавшие сохранить анонимность, отметили в интервью изданию, что Шольц тесно координирует все действия с официальным Вашингтоном.

"Позиция канцлера сильно зависит от президента США Байдена", — подчёркивается в материале.

Ещё один эксперт рассказал газете, что поставки танков Leopard для Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока не согласованы.

Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы передать Киеву целую роту немецких боевых машин. При этом обозреватели издания Die Welt* назвали такой шаг польского лидера "беспрецедентным выпадом" в адрес канцлера Германии, который ещё не дал согласие на поставки танков для украинской армии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.