Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поводу предоставления немецких танков Leopard Киеву зависит от американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.
Два государственных деятеля ФРГ, пожелавшие сохранить анонимность, отметили в интервью изданию, что Шольц тесно координирует все действия с официальным Вашингтоном.
"Позиция канцлера сильно зависит от президента США Байдена", — подчёркивается в материале.
Ещё один эксперт рассказал газете, что поставки танков Leopard для Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока не согласованы.
Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы передать Киеву целую роту немецких боевых машин. При этом обозреватели издания Die Welt* назвали такой шаг польского лидера "беспрецедентным выпадом" в адрес канцлера Германии, который ещё не дал согласие на поставки танков для украинской армии.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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