Independent: Украина не сможет захватить территории без танков Запада

Украинская армия не сможет перейти в наступление и захватить большие территории, которые находятся под контролем ВС РФ. Об этом заявили западные чиновники на условиях анонимности. Киеву нужно увеличивать боевую мощь при помощи танков и другой тяжёлой техники, отмечается в материале Independent.

"Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано", — заявил один из чиновников.

По его мнению, что-то должно вывести Незалежную из этого тупика, особенно если киевское руководство намерено начинать масштабное наступление.

"Основные боевые танки и БТР являются частью этого", — приводит издание слова чиновника.