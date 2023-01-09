Берлин снова направит свои танки против Москвы спустя 82 года после начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил обозреватель издания World Socialist Web Site (WSWS).
Германия намерена развязать вооружённый конфликт с Россией, который может привести к ядерной конфронтации, отмечает аналитик. По его мнению, отправка боевых машин пехоты Marder и зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину спровоцируют жёсткую реакцию Москвы.
Кроме этого, журналист убеждён, что Германия пользуется украинским конфликтом в качестве предлога для атаки на российскую территорию.
"Империалистические державы — прежде всего Германия — хотят не мира, а войны. Они блокируют любое мирное решение и безжалостно обостряют конфликт. Германский империализм озабочен не только геостратегическими интересами и огромными запасами сырья в России, им также движет желание отомстить за свои военные поражения в XX веке", — отмечается в материале.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.