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WSWS: Германия готовит крупнейший со времён Гитлера удар по России

Мир

Берлин снова направит свои танки против Москвы спустя 82 года после начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил обозреватель издания World Socialist Web Site (WSWS).

WSWS: Германия готовит крупнейший со времён Гитлера удар по России

Германия намерена развязать вооружённый конфликт с Россией, который может привести к ядерной конфронтации, отмечает аналитик. По его мнению, отправка боевых машин пехоты Marder и зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину спровоцируют жёсткую реакцию Москвы.

Кроме этого, журналист убеждён, что Германия пользуется украинским конфликтом в качестве предлога для атаки на российскую территорию.

"Империалистические державы — прежде всего Германия — хотят не мира, а войны. Они блокируют любое мирное решение и безжалостно обостряют конфликт. Германский империализм озабочен не только геостратегическими интересами и огромными запасами сырья в России, им также движет желание отомстить за свои военные поражения в XX веке", — отмечается в материале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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