Власти Германии, отказавшись от поставок российского газа, спровоцировали "большой разрыв" в отношениях между Москвой и Евросоюзом, следует из заявления сенатора Алексея Пушкова.
По его мнению, взрывы на "Северных потоках" поставили крест на вопросе о возможном возобновлении поставок голубого топлива Берлину. Он отметил, что газовые соглашения на протяжении многих лет рассматривались в качестве основы особых связей России и ФРГ.
"Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от поставок российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку", — подчеркнул Пушков.
Ранее немецкий социолог Ульрих Шнайдер заявил, что ФРГ находится на пути к превращению в "государство нищих" из-за энергетического и экономического кризисов. Как пояснил эксперт, подорожание топлива и рост стоимости жизни способны привести к "развалу" немецкого общества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.