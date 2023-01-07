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Пушков: Германия "переломала хребет" прежних отношений с РФ, отказавшись от газа

Мир

Власти Германии, отказавшись от поставок российского газа, спровоцировали "большой разрыв" в отношениях между Москвой и Евросоюзом, следует из заявления сенатора Алексея Пушкова.

Пушков: Германия "переломала хребет" прежних отношений с РФ, отказавшись от газа

По его мнению, взрывы на "Северных потоках" поставили крест на вопросе о возможном возобновлении поставок голубого топлива Берлину. Он отметил, что газовые соглашения на протяжении многих лет рассматривались в качестве основы особых связей России и ФРГ.

"Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от поставок российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку", — подчеркнул Пушков.

Ранее немецкий социолог Ульрих Шнайдер заявил, что ФРГ находится на пути к превращению в "государство нищих" из-за энергетического и экономического кризисов. Как пояснил эксперт, подорожание топлива и рост стоимости жизни способны привести к "развалу" немецкого общества.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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