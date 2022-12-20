Социолог Шнайдер: Германия находится на пути к превращению в "государство нищих"

Германия на фоне экономического и энергетического кризисов постепенно превращается в "государство нищих", следует из заявления немецкого социолога Ульриха Шнайдера.

В беседе с изданием Focus он отметил, что резкое подорожание энергоресурсов и рост стоимости жизни способны спровоцировать "развал" общества. По его словам, на территории ФРГ повышается уровень бедности. Эксперт также обратил внимание на то, что в последнее время серьёзно уменьшилась покупательская способность немцев.

"Существует страх перед очередным скачком цен на продукты питания, страх перед необходимостью платить за электроэнергию, страх того, что больше нельзя будет оформить рассрочку или оплатить аренду", — указал Шнайдер.

Как пояснил специалист, многие жители Германии опасаются возникновения бытовых проблем, например, поломки стиральной машины или автомобиля, ведь у них нет лишних средств для ремонта.

"Мы не должны допустить, чтобы Германия превратилась в государство нищих", — подчеркнул социолог.

Он добавил, что ФРГ теряет статус современной социальной страны. Власти бросили рядовых немцев в беде и отказались протягивать им руку помощи, заключил эксперт.