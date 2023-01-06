Пентагон: бойцам ВСУ по телефону расскажут, как чинить западную технику

В Пентагоне заявили, что бойцам ВСУ по телефону расскажут, как чинить западную технику.

Заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер на брифинге сообщила, что украинский военным необязательно вывозить неисправную западную технику. По её словам, они могут по телефону получить пошаговую инструкцию, как починить то или иное оружие.

Купер отметила, что основным приоритетом поддержки Украины является ПВО. Она заявила, что США и союзники будут продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины. Также Купер сказала, что Вашингтон продолжит снабжать Киев артиллерией и бронетехникой.

"Артиллерия, дальнобойная артиллерия — сюда относится наша система HIMARS. И бронетехника — это третий приоритет", — заявила Купер.