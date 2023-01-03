Поставки западного вооружения на Украину поступают непрерывным потоком. Однако большая часть военной техники находится в плачевном состоянии. Этот факт подтверждали и сами украинские солдаты, назвая "помощь" Запада металлоломом и рухлядью. Об этом заявил польский аналитик Яцек Тохман.
По его мнению, Европа и США целенаправленно поставляют в Киев старую технику, чтобы заполнить свои склады новыми видами вооружений.
"Очистка складов от хлама очень выгодна Западу. ЕС и США наводят порядок в своих арсеналах, а украинским военным остаётся брать то, что дают", — указал Тохман в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
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