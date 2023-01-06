Конгрессмен Госар: Зеленский не хочет перемирия, так пусть остаётся без наших денег

Член Палаты представителей США Пол Госар обрушился с резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского, после того, как Киев их проигнорировал "рождественское перемирие".

По словам конгрессмена, украинский лидер использует военный конфликт в собственных целях, не учитывая нужды граждан своей страны.

"Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт", — заявил Госар на странице в соцсети.

Ранее российский военный эксперт отметил, что США, Евросоюз, и Украина отказались от "рождественского перемирия", чем плюнули в протянутую руку России.