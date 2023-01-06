Newstalk: в Ирландии 88 украинских беженцев оставили жить палатках на Рождество

Количество украинских беженцев в Ирландии превысило все возможности для их размещения, потому около 100 мигрантов в настоящее время живут в палатках.

Как сообщают местные власти, за последние 10 месяцев в страну въехало более 60 тысяч украинцев. Многих приняли в своих домах местные жители, некоторых на рождественские каникулы пришлось разместить в зданиях школ, но и там мест для всех не хватило.

"В настоящее время 88 человек (с Украины. — Прим. ред.) живут в палатках в Нокалишине, и есть опасения, насколько хорошо они перенесут зимнюю погоду", — пишет издание Newstalk.

Ирландцы пришли в ужас от такого отношения к мигрантам и напомнили, что в стране нередки зимние штормы, которые палатки могут попросту не выдержать.

"Мы больше не можем гарантировать размещение", — пояснил глава ирландского правительства Лео Варадкар и назвал количество украинских беженцев "огромной проблемой".