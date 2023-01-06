Украинцев, которые решили сбежать в Европу, ждёт незавидная судьба, уверен представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
Мигрантам придётся заняться низкоквалифицированным трудом и терпеть различные социальные притеснения, так как им будет попросту некуда вернуться, добавил он. Всё больше западных стран отказывают беженцам в бесплатном жилье и пособиях.
"Это всё неизбежно приведет к тому, что украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет", — пояснил Мирошник в интервью агентству ТАСС.
Что касается Украины, всё её работоспособное население уедет, чтобы "предоставлять низкооплачиваемые услуги "истинным европейцам".
"Радужно-лозунговый период" для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев", — уверен дипломат.
Ранее представитель администрации Запорожской области РФ рассказал, что на Украине больше некому проводить нацистские марши.
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