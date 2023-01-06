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Мирошник: украинских беженцев в Европе заставят прислуживать местным жителям

Мир

Украинцев, которые решили сбежать в Европу, ждёт незавидная судьба, уверен представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Мирошник: украинских беженцев в Европе заставят прислуживать местным жителям

Мигрантам придётся заняться низкоквалифицированным трудом и терпеть различные социальные притеснения, так как им будет попросту некуда вернуться, добавил он. Всё больше западных стран отказывают беженцам в бесплатном жилье и пособиях.

"Это всё неизбежно приведет к тому, что украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет", — пояснил Мирошник в интервью агентству ТАСС.

Что касается Украины, всё её работоспособное население уедет, чтобы "предоставлять низкооплачиваемые услуги "истинным европейцам".

"Радужно-лозунговый период" для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев", — уверен дипломат.

Ранее представитель администрации Запорожской области РФ рассказал, что на Украине больше некому проводить нацистские марши.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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