Мирошник: украинских беженцев в Европе заставят прислуживать местным жителям

Украинцев, которые решили сбежать в Европу, ждёт незавидная судьба, уверен представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Мигрантам придётся заняться низкоквалифицированным трудом и терпеть различные социальные притеснения, так как им будет попросту некуда вернуться, добавил он. Всё больше западных стран отказывают беженцам в бесплатном жилье и пособиях.

"Это всё неизбежно приведет к тому, что украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет", — пояснил Мирошник в интервью агентству ТАСС.

Что касается Украины, всё её работоспособное население уедет, чтобы "предоставлять низкооплачиваемые услуги "истинным европейцам".

"Радужно-лозунговый период" для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев", — уверен дипломат.

Ранее представитель администрации Запорожской области РФ рассказал, что на Украине больше некому проводить нацистские марши.