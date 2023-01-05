Counterpunch: мирное окончание конфликта на Украине невозможно из-за позиции Зеленского

Единственная причина, по которой стороны украинского конфликта до сих пор не сели за стол переговоров, — это ультимативная позиция президента Украины Владимира Зеленского, который не может проявить гибкость и стоит на своих первоначальных условиях.

Об этом пишет политическое издание из США Counterpunch.

"Основным камнем преткновения, удерживающим западных дипломатов от мирного стола, является максималистская риторика и переговорные позиции президента Зеленского, который заявил, что не согласится ни на что, кроме полного суверенитета своей страны", — сказано в статье.

По мнению американских журналистов, главы стран НАТО нацелены на завершение украинского конфликта посредством мирных переговоров. Однако, по их мнению, решающим фактором в данном случае является время, и важно завершить конфликт как можно скорее, пока он не стал неуправляемым.