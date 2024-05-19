"С очень некрасивым концом": Калашникова высказалась про Шаляпина после расставания

Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анна Калашникова в беседе с "КП" заявила, что их роман с коллегой Прохором Шаляпиным закончился некрасиво.

Фото: youtube.com by канал Прохор Шаляпин is licensed under public domain

Она напомнила, что они расстались восемь лет назад. По ее словам, удивительно, что публика до сих вспоминает про их любовные взаимоотношения.

"Мне очень приятно, что зрители помнят нас по этим теплым эфирам. И судя по тому, что у нас происходило, это была действительно красивая история, но с очень некрасивым концом", — призналась Калашникова.

Модель отметила, что в настоящее время после всего пережитого им удалось стать друг другу родными людьми.

Ранее стало известно, сколько стоят совместные выходы в свет с Филиппом Киркоровым.