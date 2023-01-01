После новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского с призывом к украинской армии захватить Крым читатели британского издания Daily Mail обрушились на него с критикой в комментариях к статье.
"Безумный Зеленский разрушит Украину", — высказался один из читателей.
"В мире, где доминируют современные оружейные технологии, никогда не может быть явных победителей, и если довести дело до конца, никто не получит ничего стоящего. Итак, переговоры, переговоры и ещё раз переговоры", — высказал мнение другой.
Третий призвал остановить военные действия и начать мирные переговоры, которых хочет Россия, а не тянуть время.
"Может быть, это триллионы, да, триллионы долларов, которые вы крадёте из военного сундука?" — спросил у Зеленского четвёртый комментатор.
В своём новогоднем обращении украинский лидер также призвал вернуться к границам 1991 года и назвал территории, которые Киев "должен освободить".
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