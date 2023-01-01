Читатели DM раскритиковали Зеленского за призыв к захвату Крыма: безумец разрушит Украину

После новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского с призывом к украинской армии захватить Крым читатели британского издания Daily Mail обрушились на него с критикой в комментариях к статье.

"Безумный Зеленский разрушит Украину", — высказался один из читателей. "В мире, где доминируют современные оружейные технологии, никогда не может быть явных победителей, и если довести дело до конца, никто не получит ничего стоящего. Итак, переговоры, переговоры и ещё раз переговоры", — высказал мнение другой.

Третий призвал остановить военные действия и начать мирные переговоры, которых хочет Россия, а не тянуть время.

"Может быть, это триллионы, да, триллионы долларов, которые вы крадёте из военного сундука?" — спросил у Зеленского четвёртый комментатор.

В своём новогоднем обращении украинский лидер также призвал вернуться к границам 1991 года и назвал территории, которые Киев "должен освободить".