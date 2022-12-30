Депутат Верховной рады Шараскин: "Мы станем Северной Кореей быстрее, чем Россия"

Депутат Верховной рады, бывший боевик "Правого сектора"* Андрей Шараскин заявил, что Украина станет Северной Кореей быстрее, чем Россия.

В интервью львовскому телеканалу Шараскин заявил, что он "очень неоптимистично смотрит на то, что будет через год". По его словам, экономика в Украине разрушена, а трудовые ресурсы уезжают из страны. Шараскин заявляет, что сам не понимает противоречивые призывы властей.

"Одни говорят: "Не приезжайте". Другие говорят: "Нам нужно обеспечить, чтобы люди вернулись". Третьи говорят: "Не возвращайтесь, не нагружайте нашу критическую инфраструктуру", — рассказывает Шараскин.

Он не может даже представить, какую страну они будут иметь через год или два, и вообще, куда всё движется.

"Я ещё не знаю, кто у нас будет Северной Кореей с такими темпами развития", — заявил Шараскин.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ