Вересень пообещал выдвинуть претензии к немцам и французам "после победы"

Украинский журналист, пропагандист Мыкола Вересень пообещал выдвинуть претензии к немцам и французам "после победы" Украины.

Мыкола Вересень, он же Николай Сытник, заявил, что украинцы "после победы" станут настолько влиятельными, что смогут предъявлять претензии чуть ли не всей Европе.

В интервью украинскому телеканалу Вересень сказал, что он даже побаивается увидеть украинскую гордыню. Россию он называет "всемирным злом" которого боятся француз и немец, подразумевая Макрона и Шольца.

"Где тот француз сидел, когда мы бились? Где этот немец сидел, где ты сидел? Может, к полякам будет меньше претензий, потому что очень много сделали для нас поляки и для наших людей. И всё, мы такие крутые, что куда там. Я этого боюсь", — заявил Вересень.