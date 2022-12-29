Экс-премьер Украины Азаров: США терпят воровство Зеленского, пока он им нужен

Вашингтону прекрасно известно о масштабах воровства украинского лидера Владимира Зеленского, в Белом доме знают, что западная финансовая помощь разворовывается киевскими властями, однако американцы будут это терпеть, пока президент Украины делает то, что ему велят.

Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это", — сказал Азаров в в интервью Youtube-каналу "Мрия".

Экс-премьер Украины предупредил, что Зеленскому не поздоровится, если конгрессменами из палаты представителей будет инициирован аудит, в результате которого может вскрыться хищение примерно двадцати миллиардов долларов.