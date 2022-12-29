Анпилогов: если Украину "отключат" от помощи Запада, она сразу же исчезнет

Украины уже не существует как геополитического и экономического субъекта, заявил директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Он отметил, что Незалежная сейчас находится под внешним управлением. Поддержка жизнедеятельности оставшегося населения Украины в виде гуманитарной помощи, военное бюджетирование и макроэкономические расклады финансируются западной коалицией из 50 стран во главе с Соединёнными Штатами Америки, которые фактически взяли страну на внешнее обеспечение, сообщает Анпилогов.

"Чисто украинского там уже, если осталось, процентов десять — это в лучшем случае. Фактически сейчас объём внешней экономической помощи, запланированной на 2023 год, превосходит украинский довоенный бюджет. То есть страны уже нет как таковой. И есть только территория, на которой осуществляются боевые действия и которой управляет номинальное правительство со столь же номинальным президентом", — заявил историк.

Происходящее сейчас можно сравнить лишь со Второй мировой войной по количеству участников, интенсивности и продолжительности, говорит Анпилогов. Однако судьба самой Украины как образования зависит от поступления иностранной помощи.

"Это даже не капельница с глюкозой, а это фактически аппарат искусственного сердца, искусственного дыхания. В том случае, если страну отключают (от помощи Запада — Прим. ред.), она погибает сразу же", — заключил Анпилогов.