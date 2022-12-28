Украинская беженка Татьяна разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше

Жительница Польши Анна и её супруг Пётр приютили в своём доме двух украинских беженок: 31-летнюю Татьяну из Херсона и 55-летнюю киевлянку Ольгу, которая вскоре переехала в Германию. Спустя некоторое время женщина начала замечать, что её муж слишком много времени проводит с Татьяной.

"Они всегда были вместе, стали неразлучны и избегали меня. Когда я пыталась поговорить об этом с мужем, он заявлял, что мне это только кажется", — рассказала женщина в беседе с изданием Fakt.

Однажды Анна открыла дверь в комнату и застала своего супруга вместе с украинкой в постели. Она попыталась сфотографировать неприятную сцену, но Пётр выхватил у неё телефон и выгнал из квартиры.

"Я сняла крошечную комнату. А Пётр до сих пор живёт с Татьяной. Она публично называет его своим мужем, хотя у нас еще не было развода", — рассказала женщина.