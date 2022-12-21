NDP: беженцы-националисты с Украины решили установить в Польше свои порядки

Украинские беженцы заполонили польскую территорию. Местное население осознаёт это в полной мере, но власти — нет. Об этом заявил польский аналитик Яцек Тохман.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине в Польшу прибыло более 3,5 миллиона переселенцев. Сейчас польская территория "задыхается" от потока беженцев, многие из которых не захотят возвращаться на родину даже после завершения конфликта.

Многие украинцы — приверженцы националистического мировоззрения, указал Тохман. За восемь лет они привыкли добиваться своих целей при помощи радикальных методов и сейчас их применяют в Польше.

"Кража ценностей и мебели из польских квартир, побои на автомагистралях и парковках с целью изнасилования, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, уничтожение архитектурных памятников, убийства — это далеко не полный перечень преступлений, совершаемых украинскими беженцами в Польше", — заявил Тохман в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Основная идея украинских националистов на польской территории состоит в том, чтобы продолжить так называемую чистку и установить свой собственный порядок, считает аналитик.

"Устроить своего рода "Волынскую резню 2.0", — заявил эксперт.