Украинские беженцы заполонили польскую территорию. Местное население осознаёт это в полной мере, но власти — нет. Об этом заявил польский аналитик Яцек Тохман.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине в Польшу прибыло более 3,5 миллиона переселенцев. Сейчас польская территория "задыхается" от потока беженцев, многие из которых не захотят возвращаться на родину даже после завершения конфликта.
Многие украинцы — приверженцы националистического мировоззрения, указал Тохман. За восемь лет они привыкли добиваться своих целей при помощи радикальных методов и сейчас их применяют в Польше.
"Кража ценностей и мебели из польских квартир, побои на автомагистралях и парковках с целью изнасилования, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, уничтожение архитектурных памятников, убийства — это далеко не полный перечень преступлений, совершаемых украинскими беженцами в Польше", — заявил Тохман в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
Основная идея украинских националистов на польской территории состоит в том, чтобы продолжить так называемую чистку и установить свой собственный порядок, считает аналитик.
"Устроить своего рода "Волынскую резню 2.0", — заявил эксперт.
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