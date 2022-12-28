Украинский президент Владимир Зеленский — очередная "кровавая фигура", спонсируемая руководством США для осуществления террора в Донбассе. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
По мнению автора материала Арнольда Шельцеля, глава Украины не собирается останавливать политику, которую националисты проводят с 2014 года. Он отметил, что Киев пренебрежительно относится к людям, разговаривающим на русском языке, а также поощрят артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Как пояснил обозреватель, именно украинские власти спровоцировали конфликт с РФ.
"Зеленский торпедировал Минские соглашения, он угрожал в феврале ядерной бомбой", — напомнил журналист.
Автор раскритиковал просьбы киевского режима организовать международный трибунал в отношении РФ. Шельцель убеждён: такой шаг не будет способствовать мирному урегулированию конфликта.
Он добавил, что Зеленский является "кровавой фигурой", выращенной коллективным Западом. Украинский президент призван обеспечивать террор и раздор, заключил обозреватель.
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