Junge Welt: Зеленский — кровавая фигура, спонсируемая США для террора в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский — очередная "кровавая фигура", спонсируемая руководством США для осуществления террора в Донбассе. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

По мнению автора материала Арнольда Шельцеля, глава Украины не собирается останавливать политику, которую националисты проводят с 2014 года. Он отметил, что Киев пренебрежительно относится к людям, разговаривающим на русском языке, а также поощрят артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Как пояснил обозреватель, именно украинские власти спровоцировали конфликт с РФ.

"Зеленский торпедировал Минские соглашения, он угрожал в феврале ядерной бомбой", — напомнил журналист.

Автор раскритиковал просьбы киевского режима организовать международный трибунал в отношении РФ. Шельцель убеждён: такой шаг не будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

Он добавил, что Зеленский является "кровавой фигурой", выращенной коллективным Западом. Украинский президент призван обеспечивать террор и раздор, заключил обозреватель.