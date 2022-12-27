Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США

Выступление президента Украины Владимира Зеленского состоялось перед "фантомным" Конгрессом США, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По словам Филиппо, часть конгрессменов не пришла на "пламенную" речь украинского лидера, часть — даже не хлопала, а некоторые и вовсе высказались против дальнейшей поддержки Киева.

"Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются", — заявил политик на своём канале в Сети.

Как подчеркнул политик, конгресс уже давно не имеет ничего общего с реальной властью в США и выступление Зеленского было номинальным.