Выступление президента Украины Владимира Зеленского состоялось перед "фантомным" Конгрессом США, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По словам Филиппо, часть конгрессменов не пришла на "пламенную" речь украинского лидера, часть — даже не хлопала, а некоторые и вовсе высказались против дальнейшей поддержки Киева.
"Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются", — заявил политик на своём канале в Сети.
Как подчеркнул политик, конгресс уже давно не имеет ничего общего с реальной властью в США и выступление Зеленского было номинальным.
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