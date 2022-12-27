Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности выступить посредников для урегулирования украинского конфликта, сообщили в организации.
Как уточнили в ООН, нюанс состоит в том, что обе стороны должны быть согласны на кандидатуру, имея в виду Киев и Москву.
"Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", — сообщили в организации ТАСС.
Ранее в Киеве предложили провести до конца "мирный саммит" ООН по вопросу украинского конфликта.
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