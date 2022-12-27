Иностранные наёмники расстреляли супружескую пару в Херсонской области за связь с РФ

Иностранные наёмники расстреляли супружескую пару в городе Берислав в Херсонской области за связь с Россией.

Представители российских силовых структур сообщают, что после переброски ВСУ на восточное направление прибыли, в том числе и иностранные наёмники, в основном поляки и афроамериканцы. Они в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят "фильтрацию населения". Под "фильтрацией" подразумевается расстрел лиц, которых подозревают в связях с Россией.

"Так, в городе Берислав иностранными наёмниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной", — сообщил РИА Новости представитель силовых структур.