Иностранные наёмники расстреляли супружескую пару в городе Берислав в Херсонской области за связь с Россией.
Представители российских силовых структур сообщают, что после переброски ВСУ на восточное направление прибыли, в том числе и иностранные наёмники, в основном поляки и афроамериканцы. Они в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят "фильтрацию населения". Под "фильтрацией" подразумевается расстрел лиц, которых подозревают в связях с Россией.
"Так, в городе Берислав иностранными наёмниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной", — сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.