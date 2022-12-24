Херсонских "ждунов" отправили доказывать свою преданность Киеву кровью

Херсонских "ждунов" комбат ВСУ отправил доказывать свою преданность Киеву кровью.

В Сети появилось видео, на котором наши военные берут в плен четырёх бойцов ВСУ. По словам военнослужащего РФ, в плен ВСУшники сдались сами.

Четверо пленных оказались жителями Херсона. На видео они рассказали, что после прихода Украины им всем пришли повестки. Им пообещали, что они отправятся на подготовку. Однако никакой подготовки не было. Командир батальона, по словам пленного, сказал им, что они все коллаборанты, которые сдали Херсон без боя, и теперь они должны свою вину искупить кровью.