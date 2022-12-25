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Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации

Мир

Российские власти сильно заблуждались, когда посчитали украинцев благоразумными, а Владимира Зеленского договороспособным, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации

Стратегическая ошибка была допущена ещё на этапе планирования спецоперации на Украине, уверен директор Музея войск ПВО. По его словам, СВО можно сравнить с началом Великой Отечественной войны, когда Советский Союз пытался избежать большого количества жертв среди немецких солдат и старался склонить их на свою сторону.

"И только потом мы разобрались, что это рабочие и крестьяне, но не те рабочие и крестьяне, о которых мы думали. И пришли они не под страхом, а пришли убивать и грабить", — пояснил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

Второй серьёзной ошибкой, считает эксперт, стала уверенность, что возможен мирный договор с украинским президентом. Командование ВС РФ отвело российские войска от Киева, но режим Зеленского воспользовался ситуацией для подготовки наступления.

Ранее американские СМИ предположили, что заявление Владимира Путина на коллегии Минобороны РФ говорит о поворотном моменте в стратегии на Украине

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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